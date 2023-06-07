روسيا: القضاء على ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في اتجاه كوبيانسك

أكد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "غرب" سيرجي زيبينسكي، القضاء على ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في اتجاه كوبيانسك خلال اليوم الماضي.

وقال زيبينسكي، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، إنه "تم إحباط محاولتين لتناوب الوحدات الأوكرانية في المواقع الأمامية والقضاء على ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة الدفاع للجيش السادس المشترك وجيش الدبابات الأول".

وأضاف "أن مدفعية مجموعة القوات الروسية "غرب" قامت أثناء الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك باستخدام مدفع هاوتزر "مستا-إس" بتدمير مدفع "دي-20" في منطقة التجمع السكني ريفوتشيي، فيما دمر أفراد المجموعة الخاصة باستخدام قذيفة "لانتسيت" المتسكعة مدفع "نونا 2С9" في منطقة التجمع السكني ستيلماخوفكا ".

وأشار إلى أن طيران المجموعة نفذ ضربات صاروخية على أماكن لمرابطة الجنود والأسلحة والمعدات العسكرية للواءين الآليين المنفصلين الـ 14 والـ 92 ووحدات الدفاع الإقليمية، كما دمرت أيضا نيران من منظومة "تور" المضادة للطائرات مسيرة استطلاع جوية.

من ناحية أخرى، أفاد مسؤول عسكري روسي بتعمد عناصر الجيش الأوكراني تخريب خط أنابيب نقل الأمونيا في منطقة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

وأشار المسؤول الروسي، إلى أنه بسبب ذلك تم تسجيل عدة حالات تسمم بين العسكريين الأوكرانيين في تلك المنطقة، مضيفا أن القوات الأوكرانية في منطقة ماسيوتوفكا بمقاطعة خاركوف، قامت بضرب خط أنابيب نقل الأمونيا.

وأوضح العسكري الروسي أنه تم استدعاء كبار قادتهم إلى مكان الحادث، وذلك بعد أن تسمم 3 من العسكريين الأوكرانيين توفي أحدهم على الفور، مضيفا أنه صدرت أوامر العسكريين الأوكرانيين المتواجدين هناك بارتداء الكمامات الواقية والأقنعة الواقية من الغازات.

يشار إلى أن خط أنابيب الأمونيا "تولياتي - أوديسا"، يمر في هذه المنطقة.