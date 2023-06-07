رئيس اتصالات النواب يشارك في فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات GSR بشرم الشيخ

شارك النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمى الاتصالات GSR الذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2023 بمشاركة أكثر من 700 متخصص من منظمي وواضعي سياسات الاتصالات من أكثر من 100 دولة، لبحث السياسات التنظيمية والحوكمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب في تصريحات له اليوم ، بنجاح التنظيم للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات GSR-23، مؤكداً أن تنظيم مصر لهذا المحفل العالمي سيكون له نتائج إيجابية كبيرة على قطاع الاتصالات والاقتصاد الوطني .

‏ وأضاف بدوي على هامش حضور فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات GSR-23 بشرم الشيخ، أن التنظيم الرائع والمشاركة العالمية الكبيرة على مستوى خبراء و رؤساء الأجهزة التنظيمية في مختلف دول العالم، تأكيد لنجاح السوق المصرية، بالإضافة إلى الإشادات الكبيرة التي أكدها الحضور والتي لها دلالات على نجاح الحدث الدولي.

وأوضح بدوي أن اختيار الاتحاد الدولي للاتصالات ITU لاستضافة مصر لهذا الحدث السنوي الهام يؤكد أيضا على ريادة قطاع الاتصالات المصري عالمياً ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة الكوادر والقيادات في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .

وقدم بدوى التهنئة لوزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، وجميع قيادات الوزارة والي المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على النجاح الكبير لهذا الحدث العالمي الذي يقام على أرض مصر .