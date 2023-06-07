"المدسوس".. عرض مسرحي بقصر ثقافة بلاط في الوادي الجديد

شهدت مدينة بلاط بالوادي الجديد، العرض المسرحي "المدسوس"، لفرقة بيت ثقافة بلاط المسرحية، ضمن عروض الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث العرض في بلاد الشام واليمن ومحاوله التُّبع الحسان اليماني فرض نفوذه وسطوته على باقي العربان عن طريق سفك دمائهم واغتصاب أراضيهم حتى يصل به الأمر الى قتل ربيعة كبير بني قيس وتغلب، مما أدى إلى اتفاق بني قيس على عمل مكيدة لردع التُّبع وأخذ الثأر عن طريق تقديم الجليلة جميلة جميلات العربان كعروس له، وفي صناديق عرسها يضعوا داخلها الأمير كليب بن ربيعة كأحد المهرجين التابعين للعروس الذي يظهر في الوقت المناسب ويقتل التبع ويثأر للعربان، العرض يدور في إطار الفرجة الشعبية عن طريق التشخيص ومسرح العرائس.

العرض تأليف يس الضوي، إخراج محسن سعيد، سينوغرافيا فتحي مرزوق، استعراضات هند سيد، فلكلور شعبي غناء خضر جامع، هندسة صوتية ومخرج منفذ مصطفى رجب، مخرج مساعد فاطمة يونس، بطولة حسني أبو عمرة، ماجد عبد الوهاب، إسراء نوبي، ممدوح دياب، طلعت درغام، مهند بحيري، رحمه ممدوح، ولاء كامل، أحمد هاني، أيمن عبد السلام.

جاء العرض بحضور د. ياسر محمود رئيس مركز ومدينة بلاط والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية ببلاط، وسط حضور جماهيري كبير.

"المدسوس" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدم بإشراف فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، ضمن عروض المسرح بإقليم إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، في سياق فعاليات مكثفة تشهدها الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023.