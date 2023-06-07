محافظة القليوبية يسلم ملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية (صور)

سلم عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ملابس الإحرام الخاصة، لحجاج الجمعيات الأهلية التابعه لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، بجمعية الشبان العالمية بمدينة بنها الذين جرى اختيارهم ضمن القرعة العلنية لهذا العام 1444 هـ 2023م، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

جاء ذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث ظهرت نتيجة القرعة باختيار ٢٢٨ حاجا على مستوى محافظة القليوبية، مقسمين بين المستوى الأول والمستوى الثالث على النحو التالي:

- 90 حاجا مستوى أول (عدد 2 مجموعة) بواقع 45 حاجا لكل مجموعة.

- 138 حاجة مستوى ثالث (عدد 3 مجموعة) بواقع 46 حاجة لكل مجموعة، كما جرى اختيار 5 مشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج مما تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

جاء ذلك بحضور كل من خالد عبدالعليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، ومصطفى فرج الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة جمعية الشبان العالمية، وأبوسريع إمام عضو مجلس الشيوخ ومحمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها.

وأكد الهجان، أنه كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كافة المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء كل الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج.

تسليم ملابس الإحرام

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