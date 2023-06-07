كوريا الجنوبية تعرب عن احتجاجها "الشديد" للصين وروسيا بسبب توغل طائراتهما

قدمت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم/ الأربعاء/ احتجاجا "شديدا" إلى الصين وروسيا، بشأن دخول طائراتهما الحربية أمس إلى منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في البلاد دون إشعار سابق.

وأعرب المدير العام للسياسة الدولية في الوزارة لي سيونج بيوم - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - عن أسفه لدخول الطائرات إلى منطقة الدفاع الجوي، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع كل من الملحقين العسكريين في السفارتين الصينية والروسية في (سول).

يشار إلى أنه دخلت أربع 4 طائرات عسكرية صينية و4 روسية، أمس الثلاثاء، منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي وخرجت منها؛ مما دفع القوات الجوية الكورية الجنوبية إلى إرسال طائرات مقاتلة إلى مكان الحادث.