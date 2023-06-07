قطاع الأعمال: استغلال أفرع "عمر أفندي" و"بيع المصنوعات" لتسويق منتجات دمياط للأثاث

أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام، أن مدينة دمياط وصناعة الأثاث بمدينة دمياط ذات سمعة خاصة فى خلفية كل مصري وشهرة على مستوى العالم، حيث إن كل من كان يريد شراء أثاث كان يذهب هناك.

وقال "عبد الغني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أنه تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي لمناقشة كيفية الاستفادة من الأصول المنتشرة فى جميع المحافظات لشركة عمر أفندي وشركة بيع المصنوعات المصرية وبنزايون وهم في فروع كثيرة ومنتشرة وفي مختلف الأماكن بطول البلاد وعرضها.

وتابع، أن هناك حرصا على استغلال تلك الأفرع في عمل تسويق لمنتجات صناع مدينة دمياط للأثاث، موضحًا أن صناعة الأثاث في مصر تقوم وتعتمد على القطاع الخاص، والدولة تلك الفترة تتوجه لدعم هذا القطاع وتوطين الصناعة.

وأردف، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام، أن الدولة وفرت لمجموعة من الورش إطار إداري عظيم متمثل فى شركة مدينة دمياط للأثاث، وتلك الشركة أو هذا المشروع القومي يقوم بتوفير مادة خام من الأخشاب، ثم مجموعة من الصناع الماهرة، ثم التسويق.