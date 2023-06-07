وكيل تعليم البحيرة لـ"البوابة نيوز": جاهزون لامتحانات الثانوية العامة 2023

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2023/2022، التي ستنطلق في الثاني عشر من الشهر الجاري وتستمر حتى الثالث عشر من الشهر المقبل، فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة محافظة البحيرة

وقال الديب، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن لجان مراجعة جاهزية كل لجان الثانوية العامة بدائرة المحافظة مستمرة حتى قبل بدء الامتحانات، مشيرًا إلى أن هناك لجان تقوم بجولات يومية لمراجعة الأثاث والإنارة وتوافر المياة والنظافة، من أجل توافر كل وسائل الراحة والخدمات اللازمة تيسيرا على أبنائنا الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين.

تجهيز استراحات الثانوية العامة

وأعلن وكيل الوزارة، عن تجهيز 41 استراحة للمراقبين في امتحانات الثانوية العامة، موهنًا بأنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة هذا العام 38 ألفا و91 طالبًا وطالبة منهم 8896 بالشعبة الأدبية و26 ألفا و809 طلاب وطالبات بشعبة علمى علوم و2386 علمى رياضة سيقومون بأداء الامتحانات أمام 116 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية.