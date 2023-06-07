مصرع 4 عاملات في حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي

شهد طريق طنطا كفر الشيخ الدولي بمحافظة الغربية مصرع 4 عاملات زراعيات وإصابة نحو 10 أخريات في حادث تصادم سيارة نقل تقل عددا من العاملات وجرار زراعي على الطريق.

تم نقل المصابات إلى المستشفى والجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طنطا الجامعي تحت إشراف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي وأنباء عن وقوع مصابين وحالات وفيات.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وتبين وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة محملة بالعمالة الزراعية تسبب في انقلاب السيارة، ومصرع 4 عاملات زراعيات فيما أصيبت 10 غيرهن وجميعهن من عزبة نظيف بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية وكن في طريقهن إلى العمل. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.