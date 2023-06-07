فرع ثقافة دمياط يقدم عددا من الفعاليات بمختلف مواقعه

شهد فرع ثقافة دمياط على مدار اليومين الماضيين عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة خلال يونيو الحالي، والتي جاءت لتناقش عدة موضوعات قدمت لرواد المواقع التابعة للفرع.

ناقش قصر ثقافة دمياط "تأثير الألعاب الإلكترونية على عقلية الأطفال"، في ندوة باستاد دمياط شارك بها كل من الروائي سمير الفيل وناهد سعد، وأدارها القاص حلمي ياسين، حيث تم تناول الموضوع من خلال طرح تساؤل هل يمكن الاستغناء عن دور الأسرة وخاصة أنه يتواكب مع اليوم العالمي للأسرة الموافق ١٥ يونيو.

أوضح "الفيل" أن دور الأسرة يفوق أكثر مما تتخيل عما كان في السابق، فقد أصبحت الألعاب الإلكترونية مرضا وإدمانا، يساهم بالسوء أكثر من نفعه، سواء على السلوك بسبب العنف والمؤثرات المرئية، أو على المستوى النفسي العصبي.

كما أشارت الكاتبة "ناهد سعد" إلى ضرورة إخضاع أوقات الفراغ واللعب إلى آلية من كلا الأبوين للاستفادة وتقليل الخطر على عقل وجسم الطفل.

وبعنوان "تمويل المشروعات الصغيرة للحد من البطالة"، ناقشت بها الكاتبة سها ياسين بمركز شباب الشعراء، ضمن أنشطة قصر ثقافة دمياط، المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فذكرت منها الأشغال اليدوية والتريكو والخياطة وأيضا التعبئة وصناعة الأطعمة.

وأكدت ضرورة استخدام المقومات الأساسية التي تساعد على تيسير أمور المشروع سواء من اختيار مكان التنفيذ وطرق التسويق والعملاء، مع تسهيلات الدولة لتمويل ودعم المشروعات، كذلك تساهم الأسر المنتجة في كثير من مراحل تدريب الأيدي العاملة.

المحاضرات جاءت ضمن برنامج ثقافي لفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، والذي شمل أيضا مشاركة عدة مواقع ثقافية روادها بعدد من الأنشطة الترفيهية منها بيت السرو مع القراءات الحرة والألعاب مع شيماء صالح، وقدمت مكتبة ميت الخولي الثقافية معلومة ومسابقة عن دور الأمن، من خلال التعريف بأهميته ومجالاته ومخاطر غيابه مع أيمن عبدالرحمن.

ومع اقتراب ذكرى ٣٠ يونيو شارك الشاعر د. شاكر صبري رواد مكتبة كفر سليمان الثقافية بأمسية في حب مصر بعدد من القصائد على رأسها "مصر الكنانة"، والشاعر متولي بصل بعدد من الأعمال بذكرى ثورة يونيو بمكتبة شرباص الثقافية منها بعنوان "ما حدش حبها قدي"، كما شارك قصر ثقافة الطفل بورشة فنية بالرسم والتلوين مع مواهب مركز التعليم المبكر بعنوان "الجندي المصري ورفع العلم"، تدريب هبة موسى ومي ماهر، وأيضا شارك قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة فارسكور بمعرض فني متنوع للرواد.