بالفيديو.. عميد صيدلة حلوان يوضح أبرز الأدوية المفترض تواجدها مع الحجاج

أكد الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، أن هناك بعض الأدوية الضرورية التي من المفترض أن تكون مع الحجاج، قائلًا: "أهم تلك الأدوية اللي ماشي عليها سواء كان عندي ضغط أو سكر أو أتعالج من القلب.. ويجب أخذ كميات كافية من تلك الأدوية خلال فترة الحج".

وأضاف "سرور" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن الحجاج ممن يعانون من مشكلات في الصدر أو يعانون من حساسية ويعالجون منها من المهم إحضار البخاخات معه طوال اليوم فى حقيبته الخاصة، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة والتكدس في المشاعر، حيث أنه من الممكن أن يساعد على حدوث بعض حالات السعال المستمر وبعض الأزمات لدي هذا الشخص.

وتابع: "اللي بيروح الحج لازم يرجع يصاب بدور برد أو نزلة معوية، ولذلك لابد من أن يكون مع الحجاج الأدوية الخاصة بالبرد وذلك عقب استشارة طبيب أو صيدلي، وفي حالة معاناة الحاج من الضغط لابد من إخبار الصيدلي وضرورة الحرص على ارتداء الكمامات والماسكات نظرًا للازدحام خلال فترة الحج".