ads
الأربعاء 07 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزيرة خارجية مالاوي: مصر رائدة في مجال الطاقة الخضراء

وزيرة خارجية مالاوي
وزيرة خارجية مالاوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأت نانسي تيمبو، وزيرة خارجية مالاوي، جمهورية مصر العربية، على ما حققته من أهداف خلال فترة رئاستها للكوميسا خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة والخضراء، وتُعد القاهرة رائدة في الطاقة الخضراء وتدعم دول التجمع لتعزيز قدراتها.

وأكدت وزيرة خارجية مالاوي، في تصريحات خاصة مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنَّه لا بد من تعزيز التجارة البينية من خلال تطوير البنية التحتية في دول "الكوميسا"، مشيرة إلى أنَّه عندما ينعم المواطنون بالأمن يمكنهم تعزيز التجارة البينية والحياتية بين الدول الأفريقية.

وذكرت وزيرة الخارجية المالاوية، أننا في حاجة إلى إنشاء بنية تحتية قوية تُسهل في تعزيز التجارة البينية بين دول القارة السمراء، وشددت على ضرورة تناول تداعيات التغيرات المناخية ومصر من أفضل الأماكن بما تملكه من خبرات هائلة في تغير المناخ.

وشددت وزيرة خارجية مالاوي على ضرورة وضع الحلول لتحسين بعض الملفات أبرزها الأمن الغذائي، ولا بد من تعزيز التجارة بين دول الكوميسا لتحقيق التنمية من خلال استغلال الموارد الطبيعية في أفريقيا.

وتستضيف زامبيا قمة السوق المشتركة وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، وتحمل القمة هذا العام شعار التكامل الاقتصادي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بين دول المجموعة، ومن المُقرر أن تسلم القاهرة رئاسة الدورة الجديدة للكوميسا إلى لوساكا.

مالاوي اقتصاد البنية التحتية التغيرات المناخية التكامل الاقتصادي