قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينيًا من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 14 فلسطينيًا، خلال حملة مُداهمات واعتقالات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أنه جرى اعتقال 6 من مُحافظة "رام الله" بوسط الضفة الغربية، من ضمنهم الأسيرة المحررة ليان كايد، وهي طالبة جامعية، والأسير المحرر أحمد خصيب وهو محام.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال طالب من مدينة "القدس"، وسط الضفة، و5 من مُحافظة "جنين" شمالا، واثنين من مُحافظة "قلقيلية" شمال غرب الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال مداهماتها بجنين، وأخضع جنود الاحتلال عددا من الفلسطينيين للاستجواب والتحقيق الميداني، وفجروا سيارة والد أحد المعتقلين بعد أن عاثوا خرابا في منزله.