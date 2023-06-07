مالاوي: مصر تلهم "الكوميسا" بالطفرة في البنية التحتية الخاصة بالزراعة والمياه

أكدت وزيرة خارجية مالاوي نانسي تومبو، أن مصر تُلهم دول منظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "الكوميسا" بما حققته من طفرة هائلة في البنية التحتية في الزراعة والمياه.

وقالت تومبو ـ في تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، من زامبيا ـ إن مصر أحدثت طفرة كبيرة في الري والزراعة وتستخدم موارد المياه بشكل مستدام، مضيفة أن دول الكوميسا تحرص على التعلم والاستفادة من هذه الإنجازات التي حققتها مصر.

وشددت على أهمية إنشاء بنية تحتية شاملة في أفريقيا لضمان سهولة التعاون التجاري، قائلة "يجب العمل على تنمية البنية التحتية بكل أنواعها سواء الطرق والطاقة والمياه، وذلك لجذب الاستثمارات بسهولة ويسر في دول القارة الأفريقية".

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن تحقيق التنمية بشكل مستدام يحتاج إلى التعامل مع قضايا التغير المناخي والمضي نحو الاستثمار الأخضر للوصول إلى طاقة خضراء والحفاظ على الموارد الطبيعية للقارة.