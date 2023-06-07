برلمانية: كلمة السيسي في المؤتمر الطبي الأفريقي تؤكد اهتمام مصر بقضايا الصحة

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، يعكس مدي اهتمام مصر في تعزيز الاهتمام بقضايا الصحة في القارة الأفريقية، لمواجهة الأوبئة وكافة التحديات التي تواجه القطاع الصحي، إذ أكد الرئيس السيسي على أن التجربة المصرية في المجال الصحي متاحة للأشقاء الأفارقة.

وقالت نبيه، في تصريحات لها اليوم، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن احتفال كبيرة بمناسبة خلو مصر في فيروس سي بمثابة إنجاز ضخم للقضاء علي مرض مزمن كان يكلف الدولة أموالا باهظة في العلاج مشيرة إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي تبنت عددا كبيرا من المبادرات الصحة منها الـ 100 مليون صحة وسرطان الثدي غيرها لتوفير رعاية صحية ومواجهة كافة الأمراض المزمنة ولم تحمل المريض أي تكلفة.

وأشارت "عضو مجلس النواب" إلى أن كلمة الرئيس عكست ما اكتسبته مصر من خبرات كبيرة في المجال الصحي على مدار الـ9 سنوات الماضية، لتكون نافذة تنطلق من خلالها في صياغة خريطة إفريقية موحدة تسهم في تحسين أوضاع الصحة بالقارة السمراء ودعم بناء قدراتها خاصة وأن كوفيد 19 أظهر هشاشة النظام الصحي فى الدول الأفريقية، مؤكدة أن مصر رائدة في صناعة الدواء واللقاحات وتمتلك خبرات كبيرة في هذا القطاع.

وكان قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في المؤتمر إنه خلال أيام أو أسابيع قليلة سيتم الإعلان عن خلو مصر من "فيروس سي" وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأضاف السيسي في مداخلة خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، أن مصر حريصة كل الحرص على نقل الخبرات المكتسبة لديها إلى الدول الإفريقية وأن تلعب مصر دورًا إيجابيًا في هذا الموضوع.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه بالتعاون والتنسيق نستطيع أن نحسن قدراتنا المتواضعة التي نمتلكها، مسلطًا الضوء على أهمية المبادرات التي تقوم بها الدول في الحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدًا أن مصر حاولت معالجة النمو السكاني الكبير البالغ 105 ملايين نسمة ونقص المستشفيات بتدشين مبادرات صحية تهدف لرعاية المواطنين .