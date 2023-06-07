رئيس البرلمان الكويتي يحتفل مع أنصاره بعد فوزه في الانتخابات

احتفل مرزوق الغانم، رئيس البرلمان الكويتي، بين أنصاره بفوزه في الانتخابات البرلمانية التي عقدت أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام كويتية.

وقال رئيس البرلمان الكويتي محتفلا بين أنصاره: "طلعتوني الأول في أغلب المناطق وبأرقام قياسية لكم علي رد الدين بالإنجاز والتنمية والتعاون".

وأدلى الشعب الكويتي بصوته أمس الثلاثاء في الانتخابات البرلمانية، حيث تنافس 207 مرشحين على 50 مقعدا، وفق نظام انتخابي يعتمد على "الصوت الانتخابي الواحد"، ولولاية مدتها 4 سنوات.

وأسفرت النتائج عن صعود 10 وجوه جديدة إلى البرلمان موزعين على 5 دوائر، فيما عاد إلى المقاعد النيابية 25 نائبا من المجالس السابقة، وتمكن 12 عضوا فازوا في انتخابات العام الماضي لأول مرة من الحفاظ على مقاعدهم.

يذكر أن مرزوق الغانم، 55 عاما، شغل منصب رئاسة مجلس الأمة في السنوات العشر الماضية وهو عضو في مجلس الأمة الكويتي منذ عام 2006.