تنشر "البوابة نيوز" أهم الأخبار المتوقعة ليوم الأربعاء 7 يونيو 2023

تونس.. يفتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، فعاليات المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني، والذي يعقد بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، ويشارك في المؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن اتحاد إذاعات الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

جنيف.. يُلقي وزير العمل حسن شحاتة رئيس وفد مصر الثلاثي المكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، كلمة أمام مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ111، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيو الجاري بحضور 5000 مندوب عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم، ومن المقرر أن يعرض وزير العمل خلال الكلمة تجربة مصر الرائدة في تعزيز علاقات العمل وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية.

نيويورك.. يعقد مجلس الأمن اجتماعا للدول الأعضاء في اللجنة الدولية متعددة الأطراف؛ لتثبيت الأوضاع في مالي، حيث سيقدم "القاسم واني" رئيس اللجنة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في مالي، إفادته حول أعمال اللجنة.

القاهرة.. تُعقد الندوة الشهرية لمجلة الأزهر بعنوان (نظام التطوير العقاري.. رؤية شرعية قانونية) برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

كمبالا.. يشارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل ‏القاهرة، في اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، والتي تعقد على مدى يومين بأوغندا، ومن المقرر أن يعقد وزير الزراعة عدة لقاءات ثنائية مع المسئولين الأفارقة، لبحث آفاق التعاون المشترك في الأنشطة الزراعية المختلفة، على هامش رئاسته ومشاركته في اجتماعات مرصد الصحراء والساحل.

رام الله.. يفتتح الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي مركز تدريب الاتحاد بدولة فلسطين إلى جانب افتتاح أهم وأكبر الدورات التدريبية للاتحاد بفلسطين بمشاركة المخرج الكبير مجدي أبو عميرة والإعلامي الكبير عادل العبساوي والدورة بعنوان "الإخراج وقواعد التصوير والتقارير الإخبارية" وتستمر حتى التاسع من يونيو الجاري.

عمان.. تبدأ بمنطقة البحر الميت أعمال الاجتماع السنوي الـ49 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط برئاسة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بوليكاشفيلي.

القاهرة.. يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة عصرا بمقر الاتحاد المصرى للعبة، للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب في الفترة من 10 إلى 18 يونيو الجاري، ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا، يوم 14 يونيو في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار، قبل خوض المباراة الودية أمام جنوب السودان يوم 18 من الشهر ذاته.