الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين ومروحيتين هجوميتين أوكرانيتين خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت في الـ24 ساعة الماضية، طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز سو-25، وطائرة سو-27، ومروحيتي مي-8 عسكريتين، وعدة صواريخ من طرازي "ستورم شادو" و"هارم"، بالإضافة إلى قذائف راجمات صواريخ وطائرات مسيرة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء- أنه "خلال اليوم، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز سو-25 تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في منطقة بابينو بمقاطعة خيرسون وفي منطقة نيكولسكويه بجمهورية دونيتسك الشعبية؛ وطائرة من طراز سو-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية؛ ومروحيتين من طراز مي-8 في مناطق نوفوداروفكا بمقاطعة زابوروجيه، وفودويانسكويه بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أن الدفاع الجوي الروسي اعترض صاروخا مجنحا من طراز "ستورم شادو" وصاروخ "هارم" المضاد للرادارات، و12 صاروخ "هايمارس" و"أوراجان"، بالإضافة إلى 19 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعة زابوروجيه.

وفي وقت سابق، ذكر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن كييف شنت خلال الأيام الثلاثة الماضية، هجوما حشدت من أجله عددا كبيرا من القوات والمعدات على قطاعات مختلفة من الجبهة، مؤكدا أن القوات الروسية أحبطت كل الهجمات.