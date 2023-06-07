القوات الروسية تنفذ ضربة على مواقع لثلاثة ألوية أوكرانية

أعلن رئيس المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز" ألكسندر سافتشوك، أن طيران ومدفعية المجموعة نفذا ضربة على مواقع عسكرية تابعة لـ3 ألوية أوكرانية.

وقال سافتشوك -في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء: "في اتجاهي كراسني ليمان وسفاتوفو دمرت الضربات الصاروخية لطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة لمجموعة القوات الروسية "المركز" مواقع اللواء الجوي الـ81 واللواءين الآليين الـ66 والـ67 للقوات الأوكرانية".

وأضاف أنه في منطقة التجمعين السكنيين نيفسكويه وتشيرفونايا ديبروفا نفذ الطيران التكتيكي للمجموعة الروسية ضربة صاروخية على مستودع ذخيرة ونقاط مرابطة مؤقتة وكذلك أسلحة نيران العدو.