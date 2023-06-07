تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم

شهدت الحركة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم، وجود بعض الكثافات المرورية المتحركة في الذروة الصباحية اليوم، في ظل تواجد أمني مكثف على الطرق لمراقبة حركة السير ورفع أي معوقات تؤثر على الحركة المرورية.

وكانت هناك بعض التباطؤات المرورية في الفترة الصباحية من اليوم بطريق الاوتوستراد من القلعة للدائري، ومن جامعة الأزهر إلى كوبري أكتوبر، ومنطقة كورنيش ماسبيرو وحتى جاردن سيتي.

وعند مترو جامعة القاهرة، وشارع السودان، وبعض محطات شارع فيصل، وكوبري أكتوبر.

وظهرت كثافات متحركة أعلى وصلة المريوطية اتجاه الدائري، وكوبري دار السلام وكورنيش المعادي وانتظمت حركة المرور بشارع التحرير، وشارع محيي الدين أبو العز بالدقي، وكذلك كورنيش العجوزة وميدان لبنان حتى مطار إمبابة.

كما شهد قطاع مرور القاهرة الجديدة والتجمعات سيولة تامة في حركة المرور، حيث ظهر الانسياب المروري بمحور شينزوآبي الذي يربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس، وكذلك الأمر في محور NA وطريق الداون تاون، ومحور المشير طنطاوي.

وكانت هناك سيولة المرورية، أعلى محور ٢٦ يوليو، وانتظمت حركة السير بطريق الواحات وميدان الجيزة.