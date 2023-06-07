وزير خارجية تونس يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع المجر

أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الحرص على دعم ومرافقة جهود الفاعلين الاقتصاديين الرامية إلى مزيد تعزيز العلاقات والمبادلات بين تونس والمجر الصديقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، مع زبير الشايب، رئيس مجلس الأعمال التونسي المجري، الذي قدّم له شرحًا حول أنشطة المجلس وتحضيراته لمشاركة ناجحة في منتدى الأعمال المشترك المزمع انعقاده على هامش زيارة عمار إلى بودابست وترؤُسِّه للدورة الخامسة للجنة الاقتصادية الثنائية.

وفي سياق منفصل، يقوم نبيل عمّار، بزيارة إلى العاصمة الزمبية لوزاكا، لترؤس الوفد التونسي الذي سيشارك في أعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا التي ستنتظم، بعد غد الخميس، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء إلى جانب الأمينة العامة للكوميسا وعدد من رؤساء وممثلي المنظمات الإقليمية. وستكون القمة مسبوقة بالاجتماع الثامن عشر لوزراء خارجية الكوميسا.

وستعقد القمة تحت شعار "الاندماج الاقتصادي من أجل كوميسا مزدهر قائم على تشجيع الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة".