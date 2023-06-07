أسعار الذهب في الصاغة المصرية اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023

استقرت اسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، على مستوى جميع الأعيرة، بداية تعاملات اليوم الاربعاء 7 يونيو 2023، وسط تحرك محدود للاسعار علي مدار الساعة، متأثرة بما تشهده اسعار المعدن الاصفر بالبورصات العالمية،

حيث شهدت الأسعار مساء أمس الثلاثاء، تراجعا محدودا بعد ارتفاع الأسعار أمس الأول الإثنين.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 ( الأعلى سعرا بين الاعيرة ) 2،669 جنيها للبيع، و 2،680 جنيها للشراء،

و بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ( الأكثر انتشارا واقبالا من المصريين ) حوالي 2،335 جنيه للبيع، مقابل 2،345 جنيه للشراء.

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 الي 2462 جنيه للبيع، و سجل سعر الشراء2451 جنيه

و سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، نحو 2،001 جنيه للبيع، و 2،010 حنيه للشراء.

و سجل عيار الذهب 14 للجرام الواحد، حوالي 1566 جنيه للبيع، و1560 جنيه للشراء.

و سجل جرام الذهب عيار 12 حوالي:1342 جنيه للبيع، و1337 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم الاربعاء 1007 جنيه للبيع، و1002 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم ( ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) 18،680 جنيه للبيع، و 18،760 جنيه للشراء.

و بلغ وزن أوقية الذهب اليوم ( وتزن حوالي 31 جراما من الذهب وهي احد اهم اطوات الاستثمار الامن والتحوط ) حوالي 1962 دولار للبيع، و1960 دولارا للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح ما بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" وحدةً لوزن الحُلي وسبائك الذهب.

و في البورصات العالمية، وفي ظل تضارب التوقعات بشأن قرار البنك الفيدرالي القادم لتحديد أسعار الفائدة، وما يتم اعلانه من البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي وآخرها بيانات قطاع الخدمات، والتي ساعدت على ارتفاع أسعار الذهب فوق 1950 دولارا أمس الأول كما دفعت الدولار الأمريكي إلى التراجع مقابل سلة من العملات الرئيسية، لينخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية يوم أمس ليستمر في التراجع من اعلى مستوى سجله في 11 أسبوع، خلال الأسبوع الماضي.