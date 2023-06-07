السنغال تقرر إغلاق قنصلياتها في الخارج مؤقتا

أعلنت وزارة الخارجية السنغالية، الثلاثاء، إغلاق قنصلياتها في الخارج مؤقتا عقب تعرضها لهجمات في مدن أوروبية وأمريكية.

وقالت الخارجية السنغالية في بيان: "تعلن وزارة الخارجية وشؤون السنغاليين في الخارج إغلاق القنصليات السنغالية في الخارج مؤقتا. هذا الإجراء يأتي عقب سلسلة من الهجمات التي استهدفت البعثات الدبلوماسية والقنصليات السنغالية في باريس، وبوردو، وميلانو، ونيويورك".

وأشارت إلى وقوع أضرار جسيمة خصوصا في ميلانو، حيث دمرت آلات إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية.

وقالت الوزارة إن العمل سيستأنف حالما تسمح الظروف المادية والأمنية بذلك.