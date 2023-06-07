شاهد الشكل الحقيقي لـ"ميريت آمون" ابنة رمسيس الثاني ونفرتاري بالذكاء الاصطناعي

استطاع خبراء تجسيد الشكل الحقيقي للأميرة المصرية "ميريت آمون" وهي ابنة الملك رمسيس الثاني والملكة نفرتاري وذلك باستخدام تقنية بالذكاء الاصطناعي حيث اعتمد على استخدامها على تماثيل الأميرة الموجودة من مصر القديمة، وكانت الملكة “ميريت” هي الأبنة الرابعة والمدللة للملك رمسيس وكانت أجمل أميرات مصر القديمة، حيث لقبت بـ"الملكة البيضاء" لشدة بياضها وملامحها الملائكية.

وتنتمى الأميرة "ميريت" لأسرة الرعامسة والذي انحدرو من الدلتا في شمال مصر وبالتحديد من محافظة الشرقية، ويوجد لها أكبر تمثال لأميرة بالعالم فى مدينة اخميم بمحافظة سوهاج وهو تمثال "الملكة البيضاء" أو "العروسة" كما يسمى من أهل اخميم، توفيت الأميرة ودفنت فى وادي الملوك بمدينة طيبة (الأقصر حالياً).

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