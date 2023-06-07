طرق طبيعية تساعد النساء في علاج تكيس المبايض

تكيس المبايض مشكلة شائعة لدى النساء حيث تصيب امرأة من بين كل عشرة نساء فى عمر الإنجاب وقد أصبح واحدا من أكثر الأمراض شيوعا هذه الأيام، ويوصي الأطباء بتناول الأدوية لتقليل المشكلة أو حلها إلى جانب بعض الطرق الطبيعية التي تساعد بشكل أسرع في حل المشكلة والتي تبرزها “البوابة نيوز”.

-علاج تكيس المبايض طبيعيا:

1-الفيتامينات:

فيتامين د هام جدا من أجل قيام الجهاز التناسلى لدى النساء بوظيفته بفاعلية، فهو يلعب دورا أساسيا فى العديد من الوظائف فى الرحم كما أنه يؤثر على توازن الجلوكوز، وهناك مايقرب من خمسة وستون إلى خمسة وثمانون بالمائة من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبيض يعانون من نقص في فيتامين د، وتناول مكملات الماغنسيوم والكالسيوم مع فيتامين د قد يساعد على تنظيم عملية الايض ويحسن من وظيفة الجهاز التناسلي ويساعد على اعاده تنظيم الدورة الشهرية.

2-المعادن:

الماغنسيوم هام من أجل التحكم فى مستوى السكر فى الدم ومن أجل التغلب على مقاومة الأنسولين ولكن لا يجب تناول كمية كبيرة من الكالسيوم حتى لا يقوم يتحييد تاثثير الماغنسيوم، والجرعة الموصى بتناولها هى 600 مليجرام من الماغنسيوم فى اليوم و600 مليجرام من الكالسيوم فى اليوم.

3- خل التفاح:

معلقتين صغيرتين من خل التفاح، مع كوب من الماء الدافئ وتناول هذا المشروب فى الصباح بعد الاستيقاظ من النوم ويمكن زياده عدد مرات تناوله فى اليوم بشكل تدريجى من مرتين إلى ثلاث مرات فى اليوم قبل تناول الوجبات، حيث يحتوى خل التفاح على تاثير مضاد للسكر والذى عند تناوله باستمرار يعمل على توازن مستويات الانسولين فى الجسم وقد يساعد فى التحكم فى اعراض تكيس المبيض.

4- زيت جوز الهند:

معلقه كبيرة من زيت جوز الهند البكر، تناول معلقه الزيت كما هى أو يمكن إضافتها إلى العصير، وتناول زيت جوز الهند يوميا، ومن فوائد زيت جوز الهند لعلاج تكيس المبيض أن هذا الزيت واحد من أكثر الزيوت الصحيه التى يمكن تناولها وذلك لاحتوائه على أحماض دهنيه متوسطه السلسه ومضادات الأكسدة التى تساعد على تنظيم مستوى السكر وافراز الانسولين، كما يعمل زيت جوز الهند على تعزيز صحه الاوعيه الدمويه والقلب عن طريق تقليل مستويات الكوليستيرول السئ فى الدم.

5-علاج تكيس المبايض بزيت الخروع:

زيت خروع عضوى، قطعه من الصوف، زجاجه من الماء الساخن، كيس من بلاستسك، وقم بنقع قطعه الصوف فى زيت الخروع واعصرها لتتخلص من الزيت الزائد حيث لا يجب ان ينقط منا الزيت، ثم استلقى على ظهرك وضعى قطعه الصوف على الجزء الاسفل من المعده، ولفى المعده بالكيس البلاستيك وضعى فوقها زجاجه المياه الساخنه، واتركى الزجاجة لمده من عشرون الى ثلاثون دقيقة، ثم ازيلى الغلاف البلاستيكى واغسلى المنطقه بالماء والصابون، واستخدمى هذه الطريقه من ثلاث الى اربع مرات فى الاسبوع ولمده شهر وسوف تلاحظى الفرق.