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الأربعاء 07 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر اليوم
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استقر سعر الدولار الامريكي، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023  وفق  آخر تحديثات بالبنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصري. 

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري( اكبر البنوك الحكومية في مصر) 30.75 جنيه للشراء  ، و30.85 جنيه للبيع.

و هو السعر نفسه في ثاني اكبر البنوك الحكومية في مصر، حيث سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر  30.75 جنيه للشراء  ، و30.85 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

 

فيما سجل سعر الدولار الامريكي اليوم أمام الجنيه المصري في المصرف المتحدة  30.85 جنيه للشراء  ، و 30.95 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و  30.95  جنيه البيع.

 في البنك التجاري الدولي CIB سجل  سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء  ، و30.95 جنيه للبيع.

 

و سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي  30.85 جنيه للشراء  ، و30.95 جنيه للبيع.

في بنك QNB سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري  30.85 جنيه للشراء،  مقابل  30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

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