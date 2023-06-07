فوائد الدلكة السوداني للجسم والبشرة وطريقة استخدامها

الدلكة السوداني من أشهر المنتجات التجميلية في السودان والتي تعتمد عليها جميع السيدات هناك في تجميل بشرتها واصبح انتشارها واسع في الوطن العربي خلال السنوات الماضية لما تعطيه للبشرة من نعومة كالحرير وخاصة ونضارة لأنها تحتوي على العديد من المكونات الطبيعية والزيوت العطرية المفيدة للجسم والبشرة، والدلكة السوداني هي أحد علاجات التجميل الأكثر شعبية في السودان والتي تقوم بعملها العروس قبل الزواج حيث يتم تدليك المرأة بعدة أنواع من الزيوت العطرية ثم تجلس على كرسي به ثقب تحت إناء فخاري من خشب السنط المحترق وخشب الصندل وتكون المرأة مغطاه فقط ببطانة سميكة من الصوف ويتم عمل هذا العلاج مرتين يومياً لمدة 40 يوماً للعروس ولاتستحم المرأة خلال هذة الفترة وخلال هذا الوقت تتشكل طبقة سميكة على الجلد ويتم تقشيرها وإزالتها في اليوم ال 40 لتكشف عن بشرة متوجهة جميلة وتظل رائحة العروس جذابة ومميزة لعدة أيام .



-فوائد الدلكة السوداني:

تقشير الجسم:

تترك صنفرة الدلكة السودانية الجسم ناعم ومعطر ويتم تحضيرها بخلط دقيق القمح الكامل و الشاي المصنوع من القرنفل وبذور الكرز وقشر البرتقال في عجينة طرية كما يمكن أيضاً إضافة خشب الصندل المطحون الناعم أو مسحوق خشب الأكسيا، ويتم تغليف عجينة الدلكا بقطعة من القماش وتدخينها بالدلكة مما يعطي رائحة عطرة لطيفة ويحافظ على عجينة الدلكة، وتستخدم النساء السودانيات عادة مقشر الجسم مرتين في الأسبوع ليساعدها على التخلص من الجلد الميت ويعزز الدورة الدموية ويغذي البشرة ويعيد لها ترطيبها.

ترطيب الجسم:

تحتوي الدلكة السوداني على العديد من أنواع الزيوت الأساسية التي لها خصائص طبيعية مرطبة للبشرة والجسم مما يترك الجسم ناعم وجميل.

تنظيف البشرة والجسم:

تساعد الدلكة السوداني على تقشير الجسم وإزالة خلايا الجلد الميتة مما يترك الجلد نظيفاً وخالي من الشوائب.

التخلص من الكلف:

يساعد الاستخدام المنتظم للدلكة السوداني على التخلص من الكلف خاصة بعد الحمل وتفتيح الأماكن و البقع الداكنة على الجسم.

زيادة لمعان الجلد:

تضيف الدلكة السوداني اللمعان الطبيعي الجذاب على الجسم والبشرة مما يترك الجسم كله حيوية ونضارة ونعومة كجسم الأطفال.

تقليل نمو شعر الجسم:

تعمل الدلكة السوداني على تقليل نمو الشعر في الجسم عند استخدامها بانتظام بعد إزالة الشعر حيث أنها تعطي الجسم النعومة والترطيب وتمنع نمو الشعر لفترة طويلة.

تفتيح المناطق الحساسة في الجسم:

تعمل الدلكة السوداني على تفتيح المناطق الحساسة في الجسم وجعلها أكثر نعومة وتساعد على إزالة البقع و التصبعات في هذة المناطق.

تنقية بشرة الوجه من الشوائب:

تساعد الدلكة السوداني على التنظيف العميق لمسام البشرة وتنقية البشرة من الشوائب والرؤوس السوداء ومنع تراكم الدهون والأوساخ في مسام البشرة مما يجعل البشرة أكثر إشراقاً وحيوية.

تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم:

الدلكة السوداني لها قدرة هائلة على تفتيح وترطيب الأماكن الداكنة والخشنة في الجسم مثل الكوع والركبة وبين الفخذين.

شد الترهلات في الجسم:

يساعد تدليك الجسم المنتظم بصنفرة الدلكة السوداني على تخلص الجسم من الدهون والسيلوليت مما يساعد على شد الترهلات في الجسم وتنسيق مظهره وجعله أكثر رشاقة وجمال.

راحة الأعصاب والعضلات:

تساعد الدلكة السوداني على راحة الأعصاب والعضلات مما يساعد على استرخاء الجسم بعد يوم طويل من التعب والأرهاق مما يساعد على النوم العميق.

التخفيف من التوتر والضغط العصبي:

تساعد الدلكة السوداني على راحة المخ والأعصاب مما يخفف من حالات التوتر والقلق والضغط العصبي وتحسين المزاج.

تأخير ظهور علامات الشيخوخة والتقدم في العمر:

استخدام الدلكة السوداني بانتظام يساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة علي الجلد والبشرة كالتجاعيد والخطوط الدقيقة مما يجعل الجسم والبشرة أكثر شباباً وحيوية.



-طريقة عمل الدلكة السوداني:

المكونات:

بذور المحلب

قرنفل

زيت القرنفل

دقيق الذرة

مسحوق خشب الصندل

زيت الصندل

مسك طبيعي



-طريقة استخدام الدلكة السوداني:

خذ الكمية المرغوبة من الدلكة واخلطها بالماء جيداً حتى تحصل على معجون ناعم .

وزع عجينة الدلكة على الجزء المطلوب من الجلد .

اترك المعجون ليجف على الجلد لمدة 3 دقائق للبشرة العادية ودقيقة و احدة للبشرة الحساسة .

قم بتقشير الجلد من على الجسم من الأسفل للأعلى باستخدام راحة يديك حتى يزول المعجون تماماً من على الجسم .

اشطف الجلد جيداً بالماء أو الصابون الطبيعي .

يفضل ترطيب البشرة بالزيوت الطبيعية المناسبة لبشرتك وذو الرائحة المميزة و الجذابة .