أوكرانيا: روسيا ردت على دعوات السلام بتفجير سد كاخوفكا

الأربعاء 07/يونيو/2023 - 01:23 ص

اتهم المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا، اليوم الأربعاء، روسيا، بالمسؤولية عن تفجير سد نوفا كاخوفكا.

وقال كيسليتسا في كلمة أمام مجلس الأمن: "روسيا هي المسؤولة بشكل مباشر عن تفجير سد نوفا كاخوفكا بعد تلغيمه".



وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة كيسليتسا:



ما قامت به روسيا عمل إرهابي.

روسيا تتبع سياسة الأرض المحروقة في أوكرانيا.

تدمير روسيا لسد نوفا كاخوفكا يعتبر عملا إرهابيا.

روسيا ردت على دعوات السلام بتفجير سد نوفا كاخوفكا.

أكثر من 80 مجمعا سكنيا قد يغمر بالمياه من جراء الفيضانات الناجمة عن تفجير السد.

تدمير السد قد يفاقم من أزمة المياه في شبه جزيرة القرم وخيرسون.

هناك تهديد للسلامة النووية في محطة زابوريجيا بعد تفجير السد.