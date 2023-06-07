ما هو كحل الأثمد وفوائده للعين على عكس الأنواع الآخرى

تعرف الكثير من النساء أن هناك بعض أنواع الكحل المفيدة للعين والتي ليس لها أضرار مثل بعض الأنواع التجميلية الآخرى فالكحل من أقدم أدوات التجميل وأشهرها ويعطي للعين مظهرا جماليا رائعا ويخفي علامات التعب والإرهاق ومن ضمن أفضل أنواع الكحل هو كحل “الأثمد” العربي ويتميز بلونه الأسود الجذاب وأوصى الرسول الله صلى الله عليه وسلم باستخدام كل الأثمد لما له من فوائد صحية عديدة للعينين.

وكحل الأثمد عبارة عن صخور وأحجار لامعة وهشة ويتم طحن هذة الأحجار والصخور وسحقها حتى تتحول إلى مسحوق ناعم يستخدم لتكحيل العين، كما يمكن استخدامه للعديد من الأغراض العلاجية .



-فوائد كحل الأثمد:

1- حماية العين من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة حيث أنه يمنع امتصاص الأشعة الفوق بنفسجية من العين وبالتالي يحمي العين من خطر الإصابة بالضمور البقعي التكنسي الذي قد يسبب تلف وضرر العين كما أنه يعمل على حماية الشبكية من التلف.

2-تحفيز أكسيد النيتريك ويعزز كحل الأثمد من إنتاج مركب أكسيد النيتريك في العين ورفع مستويات أكسيد النيتريك له العديد من الفوائد الصحية كتنظيف العين من المواد الضارة كل غبار والجراثيم ومنع إصابة العين بالعدوى حيث أن رفع مستويات أكسيد النيتريك مع أيونات كبريتيد الرصاص تعمل على تحفيز الخلايا الكيراتينينة وهي عبارة عن الخلايا التي تُشكل الطبقة الخارجية للعين مثل القرنية والتي تساعد على حماية العين من عملية الإجهاد التأكسدي، كما أن أكسيد النيتريك مضاد للميكروبات ومضاد للأورم ومضاد للالتهابات ويساعد على خفض ضغط العين ولا يمكن استخدام أكسيد النيتريك نفسه كدواء لأنه يتحلل بسرعة في بضع ثواني لذلك إنتاج طبيعياً أفضل، ولكن يسبب زيادة إنتاج مركب أكسيد النيتريك في العين بعض الآثار الجانبية حيث أنه يؤدي إلى زيادة الأوعية الدموية في العين لأن الأوعية الدموية تتمدد وتصبح أكثر وضوحاً.

3-مضاد للميكروبات فأكسيد النيتريك فعال ضد البكتريا سالبة الجرام وموجبة الجرام وحتى البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية لذلك فإن تحفيز إنتاج الجسم الطبيعي لأكسيد النيتريك قد يكون بديلاً أفضل من استخدام المضادات الحيوية التي تقاومها الميكروبات و البكتريا في النهاية.

4-موسع طبيعي للعين من خلال أكسيد النيتريك موسع طبيعي للأوعية الدموية مما يعني أنه يحفز من الدورة الدموية في العين ويتحكم أكسيد النيتريك في تدفق الدم الأساسي في العصب البصري وشبكية العين وتنتج بعض أمراض العين من نقص تدفق الدم إلى العين وقد يؤدي نقص تدفق الدم إلى العين إلى التنكس البقعي.

5-الحفاظ على ضغط العين حيث يعمل مركب أكسيد النيتريك على خفض ضغط العين أو الضغط داخل العين، وعندما يكون الضغط داخل العين مرتفع جداً فإنه يؤدي إلى أمراض العين مثل الجلوكوما، والجلوكوما هي السبب الرئيسي للإصابة بالعمى الدائم ويبدأ بفقدام للرؤية المحيطية يليه فقدان الرؤية المركزية ويسبب الجلوكوما تلف العصب البصري مما يؤدي إلى فقدان البصر.

والعامل الأساسي هو ارتفاع مستويات ضغط العين وانخفاض تدفق الدم والالتهاب وارتفاع ضغط الدم وقصر النظر والتقدم في العمر والتدخين، ويساعد مركب أكسيد النيتريك على خفض ضغط العين وتحسين نضج العصب البصري في العين، لذلك إن استخدام كحل الأثمد يمنع الإصابة بالجلوكوما.



-أضرار كحل الأثمد:

إذا كان كحل الأثمد مغشوش و ليس أصلي فقد يؤدي إلى ظهور بعض المشاكل على العينين منها:

احمرار العين

الشعور بالحكة و عدم الراحة

التشويش على الرؤية

ضعف الإبصار ومع الاستخدام المستمر قد يُسبب الإصابة بالعمى على المدى الطويل.