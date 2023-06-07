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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصابي حادث طريق الفيوم الصحراوي

ارشيفيه
ارشيفيه
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية ل٣ أشخاص مصابين إثر حادث سيارة سوزوكي كانت تقلهم، بطريق الفيوم الصحراوي، تمهيدا لسؤالهم عن سبب الحادث، كما كلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.
وتبين من التحريات أن السبب في الحادث هو اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انقلاب السيارة وإصابة ٣ أشخاص.


كان بلاغ ورد لضباط غرفة مرور الجيزة بوقوع حادث انقلاب سياره وسقوط مصابين، علي الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتبين انقلاب سياره سوزوكى بسبب اختلال عجلة القياده بيد السائق، علي الفور تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

الحالة الصحية ل٣ أشخاص مصابي طريق الفيوم