طرق طبيعية لعلاج علامات التمدد في الجسم

علاج علامات التمدد من مشاكل الجسم المزعجة التي تظهر على الجلد، نتيجة العديد من العوامل أهمها زيادة الوزن وخسارة الوزن بشكل سريع ومفاجىء وتظهر علامات التمدد على شكل خطوط طويلة وضيقة على الجلد باللونين الأبيض والأحمر، وينصح الأطباء بعلاجها السريع في حالة ظهورها باللون الأحمر في البداية وقبل تحولها للون الأبيض حيث يسهل علاجها في البداية، وتتكون تلك الخطوط عندما يتمدد الجلد يصبح الكولاجين ضعيفاً ويسبب تكوين خطوط دقيقة تحت الطبقة العليا من الجلد.

ويحذر الأطباء من تحولها للون الأبيض لأن معظم علامات التمدد تكون دائمة الظهور ولا تختفي بسهولة لذلك هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على اختفائها في البداية، ومنها:

-زيت جوز الهند:

يستخدم زيت جوز الهند كمرطب فعال للبشرة، مما يساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة ومنع ظهور علامات التمدد عليها وكذلك علاج علامات التمدد، قم بتدليك المنطقة المصابة بزيت جوز الهند البكر لمدة 5-10 دقائق، وعليك التأكد من ترطيب بشرتك قبل تدليكها، وإترك الزيت على بشرتك طوال الليل، أو إغسله بعد 1- 2 ساعة من التدليك، وقم بهذا مرتين يومياً.

-زبدة الكاكاو:

لها تأثير مرطب على الجلد حيث أثبتت فعاليتها في العديد من الحالات، وبالرغم من أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى أنها غير فاعلة مع بعض الحالات، إلا أنها تدخل في تركيب مراهم علاج علامات التمدد على البطن والارداف، ويمكن عمل دهان من "نصف كوب من زبدة الكاكاو، نصف كوب من زبدة الشيا، ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E، وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند البكر، حيث يتم خلطهم جميعا ثم تدلك المنطقة المصابة بالخليط، وتركه لمدة 1-2 ساعة، وقم بهذا العلاج مرتين يومياً.

-زيت الخروع:

يحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك والذي يعمل على ترطيب البشرة مما يحسن من مظهر علامات التمدد، قم بتدليك المنطقة المصابة بزيت الخروع جيداً، إتركه على جسمك طوال الليل، و إغسله في الصباح، قم بهذا العلاج يومياً قبل النوم.

-جيل الصبار:

مرطب طبيعي للبشرة، كما أنه يعزز من نمو الكولاجين أيضاً لذلك يمكن إستخدامه لتحسين مظهر علامات التمدد، إخلط 2 ملعقة كبيرة من جيل الصبار مع 1 ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E، ودلك المنطقة المصابة بالخليط جيداً، وإتركه على جسمك لمدة ساعة على الأقل.

-خل التفاح:

خل التفاح هو علاج منزلي شائع الإستخدام، وتشير العديد من الأدلة القصصية إلى أنه يساعد على تحسين مظهر علامات التمدد بشكل كبير، إخلط ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع كوب كبير من الماء، ضع الخليط على المنطقة المصابة قبل النوم، وإتركه حتى الصباح، ثم إغسل جسمك بالماء الفاتر.

-زيت الزيتون:

غني بفيتامين E والذي يحافظ على رطوبة البشرة و تنعيمها، مما يحسن من صحة الجلد و يقلل من علامات التمدد، قم بتسخين 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون لثواني قليلة، ثم قم بتدليك المنطقة المصابة بالزيت الدافيء لمدة 5 – 10 دقائق، وإتركه طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

-مقشر القهوة:

تساعد على تقشير الجلد حيث يترك البشرة ناعمة و يساعد على التخلص من الندبات، سوف تحتاج إلى “2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة، 2 ملعقة صغيرة من زبدة الشيا”، وإخلط القهوة جيداً مع زبدة الشيا، ثم قم بتدليك المنطقة المصابة بالخليط لمدة 5 دقائق، ثم إغسله بالماء الدافيء.

-صودا الخبز:

تعتبر صودا الخبز أحد العلاجات المنزلية الشائعة والتي تساعد على تقشير البشرة بشكل فعال، وهذا بدوره يقلل من علامات التمدد عن طريق تقشير خلايا الجلد الميتة على سطح الجلد، وسوف تحتاج إلى “نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز، عصير نصف ليمونة”، إخلط صودا الخبز مع عصير الليمون جيداً، ثم ضع الخليط على المنطقة المصابة، ثم لف المنطقة المصابة بشاش نظيف، وإترك الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم قم بإزالة الشاش وإغسل الجلد جيداً، ويمكنك القيام بذلك مرتين في الأسبوع.