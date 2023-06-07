التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه مشنوقا داخل شقته في الهرم

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب عثر عليه مشنوقا داخل شقته بالهرم، بعد مناظرة الجثة من قبل مفتش الصحة وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة، كما أمرت المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

حالة نفسية قاتلة

وأشارت التحريات أن الشاب المتوفي هو من اقدم على التخلص من حياته، بواسطة الشنق، وذلك لمروره بأزمة نفسية.

وتبين من تقرير الصفة التشريحية للجثة وجود كسر في فقرات الرقبة، ناتج عن الشنق.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفى داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب شاب وبه آثار خنق حول الرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته شنقآ بسبب مروره بأزمة نفسية، ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.