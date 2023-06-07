بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية، أمس الثلاثاء، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.31 %، عند 11.017 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.26 % ليستقر عند 890,96 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أقوى تصنيف، خسارة بنسبة 819,36 % بمجموع 819,36 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على زيادة بنسبة 0.16 % بمجموع 10,171 نقاط.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 55 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 570 مليار درهم مغربي.