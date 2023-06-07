حصاد المحترفين.. مستقبل الفراعنة حول العالم في 2024

باريس سان جيرمان يسعى لخطف «صلاح».. .. و«مقعد المدير الفني» ينتظر «النني»

«مرموش» يحسم انتقاله إلى فرانكفورت.. واتحاد جدة على خط المفاوضات لضم «تريزيجيه»

2.2 مليون يورو تقرر مصير «مصطفى» بين جالاتا سراي ونانت

انتهاء تجربة «كوكا» مع ألانيا سبور.. وجدول مستمر حول «عاشور»

ينتظر المحترفون المصريون في الخارج، موسم انتقالات ساخن في الصيف، حيث تسعى العديد من الأندية لضم أبرز اللاعبين الموهوبين في الملاعب العالمية، وفي هذا التقرير نستعرض مصير اللاعبين المصريين حول العالم.

صلاح

أكدت العديد من التقارير الصحفية اهتمام نادي باريس سان جيرمان بالدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، ويدرس إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن اللاعب يمتلك عقدًا مع ليفربول حتى نهاية موسم 2025.

وتداولت وسائل صورة لصلاح وهو يجتمع مع رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، في مطعم بلندن، دون تقديم أي تفاصيل حول سبب هذا الاجتماع، لكن الملك المصري صرح لشبكة «ليفربول إيكو»، بعد تعثر الريدز في تحقيق أي بطولة خلال الموسم: «هذا سيجعلنا أكثر جوعا في الموسم المقبل». بما يعني أنه مستمر مع فريقه الموسم المقبل 2023- 2024.

تريزيجيه

ودخل نادي اتحاد جدة السعودي على خط المفاوضات مع محمود حسن تريزيجيه مهاجم نادي طرابزون سبور التركي، حيث قدم عرضا مغريا للانضمام إليه فى الميركاتو الصيفي المقبل، وأكدت تقارير صحفية أن الناي التركي اشترط الحصول على 6 ملايين دولار من أجل الاستغناء عن اللاعب.

النني

وبالنسبة للاعب خط الوسط محمد النني فإن أرسنال حسم أمر تواجده في الموسم المقبل حيث جدد عقده في فبراير الماضي لمدة موسم حتي يونيو 2024 في ظل تمسك المدير الفني ميكيل أرتيتا به في الفريق.

وخاض الدولي المصري 155 مباراة مع أرسنال في جميع المسابقات، وسجل 6أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 7 سنوات داخل جدران الجانرز.

ويسعى النني للاتجاه إلى مجال التدريب مبكرا حيث يدرس حاليًا للحصول على الرخصة التدريبية A بعد حصوله على الرخصة B في شهر أكتوبر من العام الماضي مستغلًا الفترة التي قضاها بعيدًا عن الملاعب.

مرموش

حسم عمر مرموش انتقاله بالفعل إلى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، حتى عام 2027، في صفقة انتقال حر قادما من نادي فولفسبورج.

مصطفى

من جهتها، لم يحسم نانت الفرنسي، مستقبل مصطفى محمد المحترف ضمن صفوفه قادمًا من فريق جالاتا سراي التركي، على سبيل الإعارة.

وأكدت تقارير صحفية تركية أن إدارة نانت تسعى للدخول في مفاوضات مع جالاتا سراي، خلال الأسابيع المقبلة، من أجل تخفيض قيمة الشراء النهائي إلى 3.5 مليون يورو بدلا من 5.7 مليون يورو المنصوص عليه في عقد الإعارة بين الناديين.

عاشور

أثيرت العديد من التكهنات في الإعلام المصري، مؤخرا، حول مصير إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي، حول سعي الأهلي وبيراميدز لخطفه لكن لم يقرر النادي الدنماركي بعد إذا ما كان سيستمر داخل صفوفه أم سيرحل في الصيف.

حجازي وحامد



يبدو أن طارق حامد وأحمد حجازي لاعبا اتحاد جدة مستمران مع فريقهما الموسم المقبل، حيث يلقون حفاوة كبيرة من النادي عقب الفوز بالدوري بعد غياب 14 عاما، ومساهمتها بالفوز بالسوبر السعودي، وإعلان النادي انضمام المدافع المصري إلى قائمة القادة التاريخيين في النادي الذين حصلوا على بطولتين في موسم رياضي واحد.

كوكا

ودع أحمد حسن كوكا لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني، المعار لنادي ألانيا سبور التركي، لاعبي فريقه الحالي بعد نهاية موسمه بسبب الإصابة التي تعرض لها في إبريل الماضي، وهو ما يعني أن مصيره سيكون في يد إدارة النادي اليوناني الذي ستقرر إما بيعه أو استمراره في الفريق.

محمد صلاح

ليفربول

70 مليون يورو القيمة السوقية

4555 عدد دقائق اللعب

54 عدد المشاركات

32 هدف في جميع المسابقات

18 أسيست

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محمد النني

أرسنال

9 مليون يورو القيمة السوقية

352 عدد دقائق اللعب

8 عدد المشاركات

1هدف في جميع المسابقات

0 أسيست

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عمر مرموش

فولفسبورج

6 ملايين يورو القيمة السوقية

1991 عدد دقائق اللعب

40 عدد المشاركات

8 أهداف في جميع المسابقات

1 أسيست

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مصطفى محمد

نانت

6 ملايين يورو القيمة السوقية

3219 عدد دقائق اللعب

54 عدد المشاركات

11 هدف في جميع المسابقات

5 أسيست

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إمام عاشور

ميتيلاند/الزمالك

2.5 مليون يورو القيمة السوقية

1879 عدد دقائق اللعب

26 عدد المشاركات

4 أهداف في جميع المسابقات

4 أسيست

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أحمد حجازي

الاتحاد

2.5 مليون يورو القيمة السوقية

3150 عدد دقائق اللعب

26 عدد المشاركات

5 أهداف في جميع المسابقات

1 أسيست

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محمود تريزيجيه

طرابزون سبور

10.5 مليون يورو القيمة السوقية

2938 عدد دقائق اللعب

39 عدد المشاركات

12 هدف في جميع المسابقات

4 أسيست