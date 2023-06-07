كوكا وتريزيجيه.. ملحمة هجومية على أرض الأتراك

كتب الثنائي الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا، قصة نجاح لمشوارهما خلال الموسم، في الملاعب التركية، حيث يحترف الأول في نادي طرابزون سبور ويلعب الثاني في نادي آلانيا سبور.

وانتقل تريزيجيه إلى طرابزون سبور في بداية الموسم الحالي من أستون فيلا مقابل 4 ملايين يورو، وتألق مع طرابزون في 27 مباراة بالدوري وسجل 10 أهداف، وشارك مع الفريق في 6 مباريات بالدوري التركي وسجل هدفين وصنع هدفين.

وحرمت الإصابة تريزيجيه من مواصلة تألقه من الفريق، حيث أصيب خلال مباراة أمام عمراني سبور في الدوري التركي يوم 6 مارس الماضي، وابتعد عن الملاعب حوالي 6 أسابيع.

كما تألق أحمد حسن كوكا مع فريق ألانيا سبور المنضم له في بداية الموسم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من فريق أولمبياكوس اليوناني.

وتمكن كوكا من تسجيل 10 أهداف في الدوري التركي بالإضافة إلى هدف وحيد في كأس تركيا، كما صنع هداف آخر، لكن الإصابة التي ألمت به أمام عمراني سبور أنهت موسمه في إبريل الماضي.

