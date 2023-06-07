حصاد المحترفين.. مصطفى ومرموش وإمام.. قصص نجاح في ملاعب فرنسا وألمانيا والدنمارك

شهدت العديد من الملاعب الأوروبية صولات وجولات لمحترفين مصريين في جميع الدوريات والفئات السنية خلال الموسم المنصرم، وكان أبرزهم الثلاثي مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وعمر مرموش مهاجم فولفسبورج الألماني وإمام عاشور صانع ألعاب ميتيلاند الدنماركي.

شارك مصطفى محمد مع نانت في 51 مباراة بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 11، بينهم 8 في الدوري الفرنسي و2 في الدوري الأوروبي، وهدف في كأس فرنسا، كما صنع 4 أهداف أخرى.

وانفرد مصطفى بصدارة ترتيب هدافي المحترفين المصريين بالبطولة الأوروبية متفوقاً على أحمد حسام ميدو الذي سجل 7 أهداف خلال مشواره الاحترافي في مارسيليا بالدوري الفرنسي في موسم 2003-2004.

وانتقل «الأناكوندا» من الزمالك إلى جالاتا سراى على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع خيار الشراء مقابل 4 ملايين يورو، قبل الانتقال لنادى نانت، ليقوده إلي نهائي كأس فرنسا بالفوز على أولمبيك ليون بنتيجة 1-0 قبل أن يخسر من تولوز في النهائي.

من جهة أخرى، شارك عمر مرموش في 35 مباراة بجميع البطولات مع فريقه السابق فولفسبورج الألماني وسجل 6 أهداف وصنع هدفا وحيدا، حيث سجل هدفا واحدا في خلال 3 مباريات وقاد فريقه للتأهل من الدور الأول، وخرج الفريق من دور الـ 16 بعد الخسارة من يونيون برلين بهدفين مقابل هدف.

ويعد «الفك المفترس» صاحب المركز السابع في اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في الموسم الحالي من لاعبي فولفسبورج، وأكثر لاعب سدد مع فولفسبورج هذا الموسم، إذ سدد 53 تسديدة منهم 17 على المرمى بمتوسط 2.8 تسديدة كل مباراة.

وأعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني التعاقد مع مرموش من فولفسبورج في صفقة انتقال حر حتى عام 2027، ليضمن المشاركة في البطولات الأوروبية بالموسم المقبل، حيث سيلعب النادي في دوري دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي أقصى شمال قارة أوروبا، حقق إمام عاشور لاعب الزمالك السابق، وميتيلاند الدنماركي الحالي، نجاحا لافتا في مبارياته الأولى مع الفريق بعد انتقاله من القلعة البيضاء إلى الدنمارك في صفقة تقدر بحوالي 3.5 مليون دولار في يناير الماضي.

سجل إمام عاشور أرقاما مميزة مع ميتيلاند منذ بداية رحلته الاحترافية وأبهر الجماهير التي تحمست لقدومه، حيث شارك في 7 مباريات سجل خلالها هدفين بالدوري الدنماركي، ولعب 67 دقيقة في الدورى الأوروبي، وسجل هدفا في شباك لشبونة، قبل أن يتعرض لإصابة في إبريل الماضي أبعدته عن الملاعب.