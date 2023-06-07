باكستان والنرويج تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

اتفقت باكستان والنرويج على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خصوصاً في مجالات التعليم العالي والطاقة الخضراء والشحن والاقتصاد.

جاء ذلك خلال مباحثات جرت اليوم في أوسلو بين وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر،ووزيرة خارجية النرويج أنكن هويتفلدت.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية في إسلام آباد أن الجانبين استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاستثمار، خاصة في بناء محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة في باكستان، إلى جانب استعراض القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشتركة،بما في ذلك تطورات الوضع في إقليم كشمير وأفغانستان وأوكرانيا.