الرئيس التونسي يؤكد ضرورة توزيع الحبوب في كافة الجمهورية بشكل يضع حدا لاختلال التوزيع

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة توزيع الحبوب في كافة مناطق الجمهورية بشكل يضع حدا لاختلال التوزيع، مشدّدا على ألا تكون الأعلاف حكرا على جهة معينة يمكن أن تتحكم في الأسعار فمثل هذه الممارسات غير مقبولة على الإطلاق.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي سعيد يوم الثلاثاء مع عبدالمنعم بلعاتي، وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، وتم خلاله التطرق إلى عدد من الموضوعات من بينها توفير الحبوب بمختلف أصنافها والأعلاف بشتى أنواعها والإحاطة بصغار الفلاحين، كما تم خلال هذا الاجتماع التعرض لمخزون المياه في السدود.

وأشار إلى أنه إن لم يقع فتح توزيع الأعلاف للجميع على قدم المساواة فإن الدولة في ذلك الوقت مدعوة لأن تكون الجهة الوحيدة التي تقوم بالتوريد والتوزيع العادل، فحرية السوق تقتضي التنافس النزيه وتتعارض مع كل مظاهر المضاربة والاحتكار.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس التونسي نبل الرسالة التربوية ودعمه لكل مكونات الأسرة التربوية وعلى ضرورة انخراط الجميع في النهوض بالتعليم لأنه لا مستقبل لتونس إلا بثروتها البشرية التي لا تنضب أبدا.

جاء ذلك خلال لقائه مع محمد علي البوغديري، وزير التربية التونسي، حيث تم خلال اللقاء استعراض آخر الاستعدادات للامتحانات الوطنية ومن بينها الإجراءات المتصلة بتوزيع مواضع الامتحانات وتأمين كل مراكز اجتيازها وإصلاح أوراقها، وكذلك ظاهرة الغش والوسائل التي تم اعتمادها للتنسيق مع وزارات أخرى حتى تدور الامتحانات في أحسن ظروف.