بعد انضمام بنزيما.. تشكيل الاتحاد المتوقع في الدوري السعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي، رسميا الأحد، التعاقد مع الدولي الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، قادما من ريال مدريد لمدة 3 مواسم.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على 800 مليون ريال في الموسم الواحد، ليصل مجموع ما سيحصل عليه إلى 2.4 مليار ريال سعودي في الثلاث مواسم المقبلة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الاتحاد بعد قدوم بنزيما كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مدالله العليان، أحمد حجازي، سيرخيو راموس، أحمد بامسعود

خط الوسط: كورونادو، طارق حامد، عبدالرحمن العبود

خط الهجوم: كريم بنزيما، رومارينيو، هيلدر كوستا.

ورحل المهاجم الفرنسي عن ريال مدريد الإسباني، الأحد الماضي، بعد نهاية عقده، وانضم اللاعب إلى ريال مدريد في 2009 واستمر لمدة 14 عاما دافع فيها عن قميص الفريق الملكي وفاز بـ25 لقبا.

وحصد بنزيما 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و5 كؤوس لكأس العالم للأندية، و4 كؤوس سوبر أوروبية، و4 دوري إسباني، و3 كأس ملك إسبانيا، 4 كؤوس سوبر إسباني، وتوج بالكرة الذهبية في العام الحالي.