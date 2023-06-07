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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا خارجية الأردن وتركيا يؤكدان هاتفيا مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي أجراه يوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان، استمرار العمل على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وزيادة التعاون في مختلف المجالات.

وخلال الاتصال أيضا تقدم الصفدي بالتهنئة لوزير الخارجية التركي بمناسبة توليه مسؤولياته.

وشدد الوزيران - وفقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية - على أهمية التنسيق بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وفي جهود حل الأزمات في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار. 

وأكد الصفدي وفيدان صلابة العلاقات التاريخية بين المملكة وتركيا، والتي تشهد تطوراً مستمراً برعاية من الملك عبدالله الثاني والرئيس رجب طيب أردوغان.

واتفق الوزيران على اللقاء في أقرب وقت ممكن لإجراء محادثات مفصلة حول سبل تطوير التعاون والقضايا الإقليمية.

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تعزيز العلاقات