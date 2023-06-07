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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب غرب رومانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن المعهد الوطني الروماني للخدمة الجيوفيزيائية تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة في مقاطعة أراد غرب البلاد، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.
وذكر تقرير المعهد - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية يوم الثلاثاء أن زلزالا وقع في مدينة في أراد على عمق 15 كيلومترا، وشعر به سكان عدة مدن في البلاد.
ورجح المعهد احتمالية شعور سكان مدينية بيكيسكابا بالمجر بالزلزال خاصة وأن المجر لا تبعد سوى 68 كيلومترا عن مركز الزلزال.
ولم تعلن السلطات الرومانية عن أي إصابات أو خسائر جراء الزلزال.

المعهد الوطني الروماني للخدمة الجيوفيزيائية زلزال رومانيا مقياس ريختر