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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة ترجح تأثر أمن الطاقة في أوكرانيا بتفجير سد كاخوفكا

تفجير سد كاخوفكا
تفجير سد كاخوفكا
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، مساء الثلاثاء، إن الضرر الذي سيحدثه تفجير سد كاخوفكا من المرجح أن يطال أمن الطاقة في أوكرانيا، فيما لم يقدم معلومات عن تأثير التفجير على العمليات العسكرية الجارية والمتوقعة في المنطقة.
وأضاف كيربي - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية - أن الولايات المتحدة "لا تعلم بشكل حاسم من المسؤول عن تفجير السد لكن المعلوم أن الحادث ستكون له أضرار كبيرة على المنطقة والشعب الأوكراني".
وأكد أن واشنطن تقوم بتقييم التقارير التي تفيد بأن روسيا تقف وراء الهجوم على السد، لكنه قال " من المبكر الجزم بما حدث".
وفيما يخص تأثير التفجير، الذي تسبب بفيضانات، على التطورات العسكرية في المنطقة، قال كيربي إنه "من المبكر معرفة تأثير تفجير سد كاخوفكا على العمل العسكري".
وتسبب انهيار السد الواقع في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، التي تسيطر عليها موسكو، في حدوث فيضانات، وتعرض أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا للخطر، وتهديد إمدادات مياه الشرب، بينما سارعت كييف وموسكو إلى اتهام بعضهما البعض بالمسؤولية عن التفجير.
 

منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الولايات المتحدة روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الاوكرانية