مدرب الوداد: نحن الأقرب للتتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي

تحدث سفين فاندنبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي، عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي سيواجه فيها النادي الأهلي.

وقال فاندنبروك في تصريحات صحفية لقناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر يوتيوب، إن فريقه أقرب للفوز للحصد باللقب القاري من الأهلي.

وأضاف: ربما أكون أكثر خبرة بقليل بالكرة الإفريقية من مدرب الخصم، ولكن مدرب الخصم أكثر خبرة بشكل عام وأكبر مني، لذا كل منا لديه ميزة.

وتابع: التخيل هي حيلة من علم النفس العقلي، التي تكون متواجدة داخل المدرب أو اللاعب، أعتقد أنه مهم للاعبين أكثر من المدربين، لأننا واقعيون أكثر فيما نفعله، أن نعطي اللاعبين الثقة لكي يتخيلوا ماذا يفعلون في المواقف خلال المباراة، كيف يسجلون الأهداف وكيف يدافعون، أما للمدرب فالأمر مختلف، على الرغم من أنك ترى بالفعل في مكان ما في عقلك ظهور النجوم على القميص، يكون لديك هذا الشعور الدافئ من أنك قريب وأنك تريد تحقيق اللقب، يجعلني هذا أكثر حماسة، ليست ثقة كمدرب في حالتي هذا يحفزني، لأننا أصبحنا أقرب للقب ونريد حصده.

