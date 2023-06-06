مراكز شباب دمياط تحتفل باليوم العالمي للبيئة

‏نفذت الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط " إدارة النشء" عدد من الفعاليات والأنشطة بمركز شباب ابو جريدة،في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ الذي تم عقده بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وعلي هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمي خلال الفترة من ٥ إلى ١١ يونيو .

تضمنت فاعليات اليوم الثانى ؛ تنفيذ ندوة توعية دينية للنشء بحضور واعظ ديني بمنطقة الأزهر الشريف بدمياط، ودارت الندوة عن أضرار الإسراف فى كافة مناحي الحياة خاصة المياه وكيفية الحفاظ على البيئة والمناخ كما أمرنا ديننا الحنيف .

يستمر تنفيذ الفاعليات على مدار الايام القادمة ، من خلال عقد ورشة إعادة تدوير البلاستيك من مخلفات المنازل والتى ينتج عنها منتجات جديدة صالحة للاستخدام وغير مضرة بالبيئة .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و دكتورة منال عوض محافظ دمياط،وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد، حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى قطاعات المرافق وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير..

تناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بجميع المشروعات والأعمال النهائية بعدد آخر من المشروعات بقرية تفتيش ثان ، كما بحثت " محافظ دمياط " آلية تخطى جميع المعوقات للانتهاء من كافة الأعمال الجارية و تنفيذ خطة رصف الطرق .

فيما شددت" المحافظ " على أهمية التنسيق بين كافة الجهات وإتخاذ خطوات عاجلة لنهو المشروعات وفقًا للجداول الزمنية والمواصفات والمعايير المحددة ،

ووجهت برفع المخلفات الناتجة عن العمليات الإنشائية الجارية بالمنشآت المدرجة بالمبادرة و رصف الطرق بشكل دورى ، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف اولا بأول لتنفيذ أهداف المشروع بجميع قرى المركز وتحقيق التطوير الشامل للريف و تعزيزه بجميع الخدمات .

يشار إلى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى مدرج بها تطوير ٢٨ قرية بعدد ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد، حيث يصل اجمالى عدد المشروعات بالمبادرة الى ٥٨٨ مشروع بكافة القطاعات .