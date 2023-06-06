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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بحوزته 363 طربة حشيش.. حبس تاجر مخدرات بالأزبكية 4 أيام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالأزبكية  اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة 363 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت  البداية عندما تم ضبط  أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة قنا حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته (363 طربة من "الحشيش" المخدر وزنت 33،600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).  

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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