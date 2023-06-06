2.4 مليار ريال.. قيمة عقد بنزيما مع اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية، أن قيمة عقد الفرنسي كريم بنزيما مع نادي اتحاد جدة السعودي بعد التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر، قادما من ريال مدريد لمدة 3 مواسم. تصل إلى 2.4 مليار ريال سعودي، حيث سيحصل اللاعب على 800 مليون ريال في الموسم الواحد.

كان نادي الاتحاد السعودي قد أعلن، رسميا التعاقد مع الدولي الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، قادما من ريال مدريد لمدة 3 مواسم.

ورحل المهاجم الفرنسي عن ريال مدريد الإسباني، الأحد الماضي، بعد نهاية عقده، وانضم اللاعب إلى ريال مدريد في 2009 واستمر لمدة 14 عاما دافع فيها عن قميص الفريق الملكي وفاز بـ25 لقبا.

وحصد بنزيما 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و5 كؤوس لكأس العالم للأندية، و4 كؤوس سوبر أوروبية، و4 دوري إسباني، و3 كأس ملك إسبانيا، 4 كؤوس سوبر إسباني، وتوج بالكرة الذهبية في العام الحالي.