الكشف على 1382 مواطنًا بقافلة طبية بقرية البريجات في البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في البحيرة، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية البريجات بمركز كوم حمادة، في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتم الكشف خلالها على 1382 مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 10 عيادات طبية .

تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ، حيث سجلت عيادتي الباطنة 180 وعيادتي الأطفال 463 وعيادة الجراحة 161 وعيادة النساء 105 وعيادة تنظيم الأسرة 65 وعيادة العظام 194 وعيادة الأسنان 119 وعيادة القلب 95، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة ، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة ، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.