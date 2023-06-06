محمد الأبجيجى نائبًا لرئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان ، قرارا بتعيين الدكتور محمد عبدالوهاب أمين محمد الأبجيجى، استشاري الكبد والجهاز الهضمي وزرع الكبد بالمعهد القومي للكبد ، للعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للشئون الفنية .

حمل قرار وزير الصحة رقم 241 لسنة 2023 ويعمل به بتاريخ 5/6/2023 بتكليف الأبجيجى لمدة 6 شهور او لحين إتمام إجراءات شغل الوظيفة ايهما أقرب .

جاء ذلك عقب العرض الذى قدمه الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار ، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لوزير الصحة والسكان .

كان الدكتور محمد عبدالوهاب ، قد عمل نائبا لمدير معهد الكبد والأمراض المتوطنة ، ثم مديرا لإدارة الحوكمة فى رئاسة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، ثم نائبا لرئيس الهيئة.