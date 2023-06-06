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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محمد الأبجيجى نائبًا لرئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

د محمد عبدالوهاب
د محمد عبدالوهاب الأبجيجى
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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان ، قرارا بتعيين الدكتور محمد عبدالوهاب أمين محمد الأبجيجى، استشاري الكبد والجهاز الهضمي وزرع الكبد بالمعهد القومي للكبد ، للعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للشئون الفنية .

حمل قرار وزير الصحة رقم 241 لسنة 2023 ويعمل به بتاريخ 5/6/2023 بتكليف الأبجيجى لمدة 6 شهور او لحين إتمام إجراءات شغل الوظيفة ايهما أقرب .

جاء ذلك عقب العرض الذى قدمه الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار ، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لوزير الصحة والسكان .

كان الدكتور محمد عبدالوهاب ، قد عمل نائبا لمدير معهد الكبد والأمراض المتوطنة ، ثم مديرا لإدارة الحوكمة فى رئاسة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، ثم نائبا لرئيس الهيئة.

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د محمد عبدالوهاب البجيجى نائب رئيس هيئة المستشفيات التعليمية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المعهد القومي للكبد رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية