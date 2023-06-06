خوفا من القبض عليه .. لص يعيد سيارة مسروقة إلى صاحبها

رصدت الأجهزة الأمنية اليوم ما تم تداوله بإحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تعليق مدعوم بصورة إدعى خلاله أحد الأشخاص سرقة سيارته من أمام منزله بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية ، وقيامه بتحرير محضر بالواقعة .

بالفحص تبين صحة الواقعة ، وقيام الشاكى بتحرير محضر بالواقعة وبتاريخ 25/5/2023 حضر الشاكى وأبلغ بعثوره على السيارة المُشار إليها ولا يوجد بها ثمة تلفيات وتحرر عن ذلك مُلحقاً للمحضر الأصلى .

بتكثيف جهود البحث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مُرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم دائرة مركز شرطة الزقازيق) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بالتخلى عن السيارة عقب تضييق الخناق عليه وخشية إفتضاح أمره .. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.