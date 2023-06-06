تابعت الأجهزة الأمنية ما نُشِر على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" متضمنًا استغاثة بشأن تغيب فتاة مقيمة بمحافظة سوهاج.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 مايو الماضى تبلغ لمركز شرطة جزيرة شندويل بمديرية أمن سوهاج من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجلته (طالبة - مقيمة بذات العنوان) بسبب خلافات أسرية ، ولم يشتبه فى تغيبها جنائيًا .
فى وقت لاحق حضر المذكور لديوان المركز وبرفقته نجلته "المتغيبة" وقرر عودتها، وأضاف أنها كانت موجودة لدى أحد أقاربهم بمدينة سوهاج، واتُّخِذت الإجراءات القانونية اللازمة.
الأخبار
الأمن يعثر على فتاة سوهاج المتغيبة
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تابعت الأجهزة الأمنية ما نُشِر على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" متضمنًا استغاثة بشأن تغيب فتاة مقيمة بمحافظة سوهاج.
تابعت الأجهزة الأمنية ما نُشِر على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" متضمنًا استغاثة بشأن تغيب فتاة مقيمة بمحافظة سوهاج.