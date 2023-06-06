الأمن يعثر على فتاة سوهاج المتغيبة

تابعت الأجهزة الأمنية ما نُشِر على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" متضمنًا استغاثة بشأن تغيب فتاة مقيمة بمحافظة سوهاج.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 مايو الماضى تبلغ لمركز شرطة جزيرة شندويل بمديرية أمن سوهاج من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجلته (طالبة - مقيمة بذات العنوان) بسبب خلافات أسرية ، ولم يشتبه فى تغيبها جنائيًا .

فى وقت لاحق حضر المذكور لديوان المركز وبرفقته نجلته "المتغيبة" وقرر عودتها، وأضاف أنها كانت موجودة لدى أحد أقاربهم بمدينة سوهاج، واتُّخِذت الإجراءات القانونية اللازمة.