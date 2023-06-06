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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يعثر على فتاة سوهاج المتغيبة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تابعت الأجهزة الأمنية ما نُشِر على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" متضمنًا استغاثة بشأن تغيب فتاة مقيمة بمحافظة سوهاج.
 بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 مايو الماضى تبلغ لمركز شرطة جزيرة شندويل بمديرية أمن سوهاج من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجلته (طالبة  - مقيمة بذات العنوان) بسبب خلافات أسرية ، ولم يشتبه فى تغيبها جنائيًا .
فى وقت لاحق حضر المذكور لديوان المركز وبرفقته نجلته "المتغيبة" وقرر عودتها، وأضاف أنها كانت موجودة لدى أحد أقاربهم بمدينة سوهاج، واتُّخِذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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