إنجازات الكهرباء بعد 30 يونيو .. طفره في محطة محولات الصعيد

توضح “ البوابه نيوز ” لقرائها أهم مميزات محطه محولات منطقه الصعيد “ نجع حمادي ” و “ شرق مدينة قنا ” و “ مدينة قنا الجديدة ” والتي تعد من أكبر المحطات في مصر وحققت طفرة تنموية لأكثر من 3 ملايين مواطن ي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

مميزات المحطه ::

1-تقع محطة محولات نجع حمادي الجديدة ، بالقرب من مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، والمنطقة الصناعية ومجمع الصناعات .

2- تعد من أكبر المحطات في مصر وتقع على مساحة 250 ألف م٢.

3- بتكلفة مالية تتخطى المليار جنيه بجهد 500 ك.ڤ

4-تضم ثلاثة مبانى رئيسية هى مبنى محطة 500 ك.ڤ ، ومبنى محطة 220 ك.ڤ وهما مجهزان بنظام الـ GIS وبأحدث المعدات الحديثة بما يضمن كفاءة عالية فى التشغيل.

5- مبنى الـ ٥٠٠ ك.ڤ يعد من أكبر المبانى على مستوى الجمهورية حيث يتكون من 8 دوائر كهربائية مرتبطة بمحطات كهرباء بنبان، السد العالى، شرق قنا، نجع حمادى القديمة ضمن الشبكة الموحدة على مستوى الجمهورية بالإضافة الى مبنى محطة 66 ك.ڤ.

6-المحطة سوف تساهم فى توفير الكهرباء للمنطقة الصناعية والتوسعات العمرانية الجديدة كمدينة الأمل وتوسعات مصنع الألومنيوم .

7-يتم التحكم فى تشغيل المحطة إلكترونيا من خلال غرفة تحكم مركزية مرتبطة بشكل مباشر بمركز التحكم الإقليمى بنجع حمادى بما يسهم فى الحفاظ على نظام التشغيل والتعامل الفورى مع اى أعطال طارئة بما لا يؤثر على التغذية الكهربائية للمناطق التى تخدمها المحطة .

8-تنفيذ المحطة يأتي ضمن خطة التوسعات التي تسعى الوزارة لتنفيذها بهدف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء حتى يتسنى نقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى محطات التوزيع ثم إلى المستهلك دون انقطاع أو أعطال.

9-تمثل عاملا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لدورها المؤثر في تلبية الاحتياجات اليومية للمواطن في مختلف القطاعات الخدميه .

10- تم الانتهاء من أعمال تطوير مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بنجع حمادي التابع لمنطقة كهرباء مصر العليا.

الدولة قامت بوضع خطة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة لمواجهة الزيادة المستمرة فى طلب الطاقة الكهربائية والزيادة المستمرة للأحمال .

مركز “ تحكم الكهرباء الإقليمي بنجع حمادي ” يتميز بـ::

1- مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بنجع حمادي يراقب 98 محطة كهرباء ضمن قطاع كهرباء مصر العليا والذي يضم محافظات "سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان" .

2- يراقب تشغيل محطات الكهرباء ومستوى أدائها بما يحقق استقرار الشبكة، فضلا عن دوره في سرعة تحديد مواقع الأعطال وأسبابها ومن ثم تقليل أوقات الإصلاح وزمن الانقطاع في الشبكة الكهربائية نتيجة الظروف الطارئة والمحافظة على استمرار التغذية الكهربائية وتأمين وصولها لمراكز الأحمال بمحافظات جنوب الصعيد .

3- تم تطوير المركز بتكلفة ٣٢٧ مليون جنيه بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، من خلال قرض ميسر ة شارك في تنفيذ أعمال التطوير كبري الشركات المتخصصة في مجال الكهرباء والطاقة وهي "سيمينز، إريكسون، صان مصر".

“ محطة محولات كهرباء شرق مدينة قنا ”

1- تقع علي مساحة 250 ألف متر مربع بجهد 500 ك. ف وبسعة 1500 ميجا فولت أمبير

2-بتكلفة مالية تتخطى مليار جنيه .

3-يهدف إنشاؤها إلى مواجهة زيادة الأحمال الكهربائية وتحسين جودة الطاقة بالشبكة الكهربائية الموحدة .

4-تفريغ الطاقة المتولدة من محطات التوليد الذى سينتج عنه زيادة الاستثمارات وجذب الاستثمارات من خلال توزيع الكهرباء على المجتمعات العمرانية.

“ محطة محولات مدينة قنا الجديدة ”

1- تقع علي مساحة 22.5 ألف متر مربع بجهد 66 / 22 ك.ف وبسعة 80 ميجا فولت أمبير

2- بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه .

3-تقوم المحطة بتغذية مدينة قنا الجديدة بالكهرباء لتلبية حاجة المواطنين .